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< Hurda ve Hammadde

Rusya’da yerel hurda fiyatları ay sonuna doğru toparlandı

Geçtiğimiz bir aylık süre içerisinde, Rusya’da yerel hurda fiyatları, tüm üreticilerin fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle sertçe arttı.

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