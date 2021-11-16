Rusya hurda ihracat vergisini 100€/mt’a çıkarıyor

Salı, 16 Kasım 2021 17:39:44 (GMT+3) | İstanbul

Bir süredir devam eden görüşmelerin ardından, Rus yetkililer, iç piyasayı, yüksek fiyatlı ihracattan korumak ve yerel üreticilere verilen arzı dengelemek için hurda ihracatındaki vergiyi artırmak üzere geçici bir karar aldı.

16 Kasım’da yapılan toplantı sonucunda, hurda ihracatındaki verginin minimum 70€/mt’dan 100€/mt’a çıkarılmasına karar verilirken, vergi oranı %15’te kaldı. Yeni düzenlemenin hükümet tarafından onaylanması gerekse de, piyasadaki genel kanı kararın kesin onaylanacağı yönünde. Küresel piyasalardaki hurda fiyatlarına göre bir düzeltme yapılma ihtimali bulunuyor, bu yüzden Aralık ayı ortasında bir toplantı daha yapılması planlandı. Meclis sözcüsü Vyacheslav Volodin, “70€/mt’luk ihracat vergisi hurda arzını ülke içinde tutmaya yetmediğinden, bu karar hurda ihracatının önemli ölçüde azalmasını sağlayacak. Sektör temsilcileri vergiyi 120€/mt’a çıkarmayı önermişti ancak bu adım bile etkili olacaktır,” şeklinde konuştu. Yeni vergi, 1 Ocak 2022 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında geçerli olacak.

Hurda satıcılarının bu kararın olumsuz sonuçlarına ilişkin itirazları göz önüne alınmadı. Özellikle RUSLOM, artan lojistik maliyetleri ve genel piyasa durumuna bakıldığından söz konusu verginin pratikte Rusya’dan hurda ihracatı yapılmasının yasaklandığı anlamına geldiğine inanıyor.

Rusya’nın başlıca hurda ihracat rotalarından olan Türkiye’deki piyasa oyuncuları, söz konusu kararın, alımları üzerinde nasıl bir etki yaratacağını anlamaya çalışıyor. Bir tüccar, “Rusya, önemli kaynaklardan biri. Ayrıca, Baltık bölgesinden deep sea hurda ve Rostov’dan short sea hurda tedariki yapıyor. Bundan böyle, söz konusu sevkiyatlar daha zorlaşacak ve satıcılar, fiyatlandırmalarında daha dikkatli olacak,” açıklamasını yaptı. Bazı piyasa kaynakları, hurda ihracatının, bazı dönemlerde Rus tedarikçiler açısından kârlı olmazsa, iç piyasada üreticilerin alım fiyatlarını düşürmesini engellemek için arzın artmaması amacıyla toplama tonajlarını düşüreceklerini düşünüyor. Bazı piyasa kaynakları ise en azından küresel hurda fiyatları yüksek seyrederken, ihracatın önemli bir düşüş göstereceğini düşünmüyor. Bir kaynak, SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “[Vergi oranının] artırılması kararı piyasada bekleniyordu. [İhracatçılar], toplama faaliyetlerini daha fazla kontrol altına almaya çalışacak. Ancak, Rusya çıkışlı arzı artırmak zor olacak,” dedi.

Gümrük verilerine göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı hurda ithalatı 1,68 milyon mt seviyesinde yer alırken, 2020 yılında Rusya’dan yapılan toplam hurda ithalatı 2,35 milyon mt olmuştur.