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< Hurda ve Hammadde

Rusya’da üreticilerin hurda alım fiyatları toparlandı

Rus hurda piyasası Temmuz’un ikinci yarısında biraz hareketliydi.

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