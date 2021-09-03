﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Rus üreticilerin büyük çoğunluğu hurda alım fiyatlarını düşürmeyi hedefliyor

Rus çelik üreticilerinin, yerel hurda alım fiyatlarını azaltmayı hedeflediği belirtildi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.