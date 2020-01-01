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< Hurda ve Hammadde

Rusya’da hurda alım fiyatları revize edildi

Haziran ayının sonu yaklaşırken, Rusya’da birçok hurda alıcısı, hurda alım fiyatlarını bir kez daha revize etti.

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