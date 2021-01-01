﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Hint pik demir üreticileri yüksek girdi maliyetleri nedeniyle fiyatlarını artırdı

Hint pik demir üreticileri, başta metalürjik kok olmak üzere yüksek girdi maliyetlerini dengeleyebilmek amacıyla yerel fiyatlarını artırdı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.