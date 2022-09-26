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Hint Vedanta demir cevheri, metalürjik kok ve pik demir için Avrupalı üreticilerden niyet beyanı bekliyor

Pazartesi, 26 Eylül 2022 10:08:34 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Vedanta Resources Limited’in bağlı kuruluşu Hint Vedanta Limited, Avrupalı üreticilerden ve demir cevheri zenginleştirme faaliyeti yürüten şirketlerden satışa çıkardığı demir cevheri, metalürjik kok ve pik demir için 30 Eylül tarihine kadar niyet beyanı göndermesini talep etti.

Vedanta Limited, Avrupalı alıcılara/ortaklarına Liberya’da yer alan bağlı kuruluşu Western Clusters Limited’in işlettiği 3 milyar mt rezervli demir cevheri madeninden çıkarılan yıllık 2 milyon mt yüksek kalite manyetit beraberinde Vedanta Sesa Goa Limited tarafından üretilen yıllık 1 milyon mt metalürjik kok ve pik demir sunuyor.


Etiketler: Metalürjik Kok Demir Cevheri Pik Demir Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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