CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti yılın ilk yarısında %76,6 arttı

Perşembe, 28 Temmuz 2022 14:32:59 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, Çin’de koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel ile ithal toz cevher, pik demir ve hurda için ortalama alım maliyetleri yıllık bazda sırasıyla %76,6, %29,24, %21,22, %24,46, %3,44 ve %7,48 artış gösterdi.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Çin’de CISA üyesi ve yalnızca yüksek fırına sahip orta ve büyük ölçekli çelik üreticileri hem maliyetlerini azaltmaya hem de verimliliklerini iyileştirmeye çalışıyor. Söz konusu üreticilerin ham çelik üretimi, CISA üyesi tüm şirketlerin toplam ham çelik üretiminin %80’ini oluşturuyor.