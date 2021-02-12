Ukraynalı DMZ Ocak ayında pik demir ve kok üretimine odaklandı

Cuma, 12 Şubat 2021 14:24:19 (GMT+3) | İstanbul

Bu yılın Ocak ayında, DCH Group’un bünyesinde bulunan Ukrayna merkezli kütük, uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), özellikle pik demir ile kok talebini karşılamaya odaklandı. Bununla birlikte, şirketin çelik üretim ve haddeleme tesisleri, çoğunlukla zayıf nihai mamul talebi nedeniyle Ocak ayının ilk üç haftasında bakım çalışması dolayısıyla askıya alındı.

DMZ, Ocak ayında 25.700 mt pik demir, 5.600 mt ham çelik ve 10.900 mt nihai mamul ürettiğini açıkladı. SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, geçen yılın Ocak ayında, şirketin kok üretimi hariç tüm üretim faaliyetleri bakım çalışması nedeniyle askıya alınmıştı. Bununla birlikte, bu yılın Ocak ayında şirketin kok üretimi yıllık bazda iki kattan fazla artışla 41.400 mt seviyesinde kaydedildi.

DMZ, Şubat ayında nihai mamul segmentindeki durumun iyileşerek, şirketin üretim sonuçlarını artırmasına imkan sağlamasını bekliyor.