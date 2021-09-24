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< Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları kısa süreli artışın ardından Çinli alıcıların ucuz demir cevheri tercih etmesiyle birlikte düştü

Hindistan pelet ihracat piyasası, fiyatların düşmesi neticesinde ortaya çıkan dalgalanmalardan olumsuz etkilendi.

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