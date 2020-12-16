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< Hurda ve Hammadde

Bazı Rus üreticiler hurda fiyatlarını yine artırdı

Rusya’nın orta bölgesinde faaliyet gösteren çelik üreticilerinin hurda alım fiyatlarını bir kez daha artırdığı bildiriliyor.

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