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Türkiye’de kaynaklı boru fiyatları düşük talep nedeniyle geriledi

Türkiye’de kaynaklı boru fiyatları, düşük talep ve alıcıların baskısı nedeniyle haftalık bazda 20$/mt düşüşle yerel piyasada ...

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