 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Saipem...

Saipem Sakarya Gaz Sahası için 425 milyon $’lık anlaşma imzaladı

Pazartesi, 05 Ocak 2026 14:07:00 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan petrol sahası hizmetleri firması Saipem, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası projesinin üçüncü fazının genişletilmesi kapsamında Türkiye Petrolleri ile yeni bir açık deniz boru hattı tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşmanın toplam bedelinin yaklaşık 425 milyon $ olduğu bildirildi.

Saipem, anlaşmanın toplam uzunluğu yaklaşık 153 km olan üç ilave deniz altı boru hattının mühendislik, tedarik, inşaat ve montajı ile buna bağlı deniz altı yapılarını kapsadığını belirtti.

Şirket söz konusu yeni boru hatlarının Göktepe Gaz Sahasında yakın zamanda keşfedilen doğal gaz rezervlerini Sakarya Gaz Sahasının üçüncü aşamasına bağlayacağını açıkladı. Saipem ayrıca anlaşmanın yaklaşık iki buçuk yıl süreli olduğunu ve 2025’in Eylül ayında Sakarya projesinin üçüncü fazı için imzalanan anlaşmasının devamı olarak yürütüleceğini ifade etti.

Bununla birlikte Saipem ayrı bir açıklamada Suudi Arabistan merkezli Aramco ile mevcut uzun vadeli sözleşmesi kapsamında Suudi Arabistan’da açık deniz doğal gaz sahasına hizmet sağlayacağı toplam 600 milyon $ değerinde iki yeni anlaşma imzaladığını belirtti. 

32 ay süreli ilk anlaşma, 20 inç ve 30 inç çaplarında yaklaşık 34 km uzunluğunda açık deniz boru hattının mühendislik, tedarik, inşaat ve montajı ile Berri ve Abu Safah petrol sahalarındaki ilgili üstyapı çalışmalarını içeriyor.

12 ay süreli ikinci anlaşma ise Marjan doğal gaz sahasında deniz altı müdahale faaliyetlerini, buna ek olarak 300 metre uzunluğunda kara boru hattının yapımını ve bağlantı çalışmalarını kapsıyor.


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yükselirken Kanada’da geriledi - 54. hafta, 2025

06 Oca | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal kaynaklı hat borusuna vergi getirmedi

02 Oca | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru teklifleri temkinli beklentiler nedeniyle yatay

31 Ara | Boru

ABD’nin mekanik boru ihracatı 2025’in Ağustos ayında %4,1 düştü

30 Ara | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken Kanada’da yükseldi- 53. hafta, 2025

29 Ara | Çelik Haberler

Avrasya Ekonomik Komisyonu Çin’den ithal dikişsiz OCTG boruya dönem sonu incelemesi başlattı

26 Ara | Çelik Haberler

Arabian Pipes Riyad’da OCTG boru bağlantı elemanı tesisi kuruyor

26 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları zayıf satışlar nedeniyle çoğunlukla yatay

25 Ara | Boru

Kanada beş ülkeden ithal OCTG boruya geçici antidamping vergisi uygulayacak

25 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı 2025’in Ağustos ayında %8,5 düştü

25 Ara | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  21,3 - 88,9 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
BORSAN PROFIL BORU DEMIR CELIK SAN. TIC. LTD. STI.
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis