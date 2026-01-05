Saipem Sakarya Gaz Sahası için 425 milyon $’lık anlaşma imzaladı

İtalyan petrol sahası hizmetleri firması Saipem, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası projesinin üçüncü fazının genişletilmesi kapsamında Türkiye Petrolleri ile yeni bir açık deniz boru hattı tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşmanın toplam bedelinin yaklaşık 425 milyon $ olduğu bildirildi.

Saipem, anlaşmanın toplam uzunluğu yaklaşık 153 km olan üç ilave deniz altı boru hattının mühendislik, tedarik, inşaat ve montajı ile buna bağlı deniz altı yapılarını kapsadığını belirtti.

Şirket söz konusu yeni boru hatlarının Göktepe Gaz Sahasında yakın zamanda keşfedilen doğal gaz rezervlerini Sakarya Gaz Sahasının üçüncü aşamasına bağlayacağını açıkladı. Saipem ayrıca anlaşmanın yaklaşık iki buçuk yıl süreli olduğunu ve 2025’in Eylül ayında Sakarya projesinin üçüncü fazı için imzalanan anlaşmasının devamı olarak yürütüleceğini ifade etti.

Bununla birlikte Saipem ayrı bir açıklamada Suudi Arabistan merkezli Aramco ile mevcut uzun vadeli sözleşmesi kapsamında Suudi Arabistan’da açık deniz doğal gaz sahasına hizmet sağlayacağı toplam 600 milyon $ değerinde iki yeni anlaşma imzaladığını belirtti.

32 ay süreli ilk anlaşma, 20 inç ve 30 inç çaplarında yaklaşık 34 km uzunluğunda açık deniz boru hattının mühendislik, tedarik, inşaat ve montajı ile Berri ve Abu Safah petrol sahalarındaki ilgili üstyapı çalışmalarını içeriyor.

12 ay süreli ikinci anlaşma ise Marjan doğal gaz sahasında deniz altı müdahale faaliyetlerini, buna ek olarak 300 metre uzunluğunda kara boru hattının yapımını ve bağlantı çalışmalarını kapsıyor.