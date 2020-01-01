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ABD’de enerji borusu fiyatları net değil

ABD spot piyasasında yerel J55 ERW ve API X-52 hat borusu fiyatlarının net olmadığı gözleniyor.

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