SMA: 232. Madde vergilerine yönelik acil adım atılması gerektiğini düşünmüyoruz

Cuma, 29 Ocak 2021 12:34:22 (GMT+3) | İstanbul

Amerika Çelik İmalatçıları Birliği (SMA) Başkanı Philip Bell ile 2020 yılının nasıl geçtiğini ve 2021 yılı beklentilerini konuştuk.

2020 değerlendirmesi

2020 yılı birçok nedenden dolayı unutulmazdı. Amerikalı çelik üreticileri, Corona virüsü nedeniyle uygulanan kapanışların ardından, fiyatlandırma ve kapasite kullanımında artışların görüldüğü üçüncü ve dördüncü çeyrekte toparlandı. Ayrıca, 2020 yılında çelik sektörü için önemli sonuçlar doğuracak çekişmeli bir ulusal seçim de gerçekleşti. Gerekli sektörlerden biri olarak belirlenen çelik üreticileri, müşterilerin taleplerini karşılamak ve ABD ekonomisinin toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde çelik üreterek bu zorluklarla başa çıktı. Sektörün salgına karşı duruşu takdire şayandı.

2020 yılında, devralma ve birleşmeye yönelik büyük açıklamalara şahit olduk. Aralık ayında, US Steel Corporation, Big River Steel’in kalan hisselerini satın alacağını açıkladı. Buna ek olarak, aynı ayda, Cleveland-Cliffs de ArcelorMittal USA’in entegre tesislerinin alımını tamamladı.

Bunlar önemli açıklamalardı. US Steel ve Big River ortaklığı, ülkedeki en yeni ve teknolojik açıdan en gelişmiş tesislerden birini, haddehane teknolojisi ve Ar-Ge konusunda uzmanlığa sahip ikonik bir şirketle bir araya getirdi. Cleveland-Cliffs’in yapığı alım da onu Kuzey Amerika’daki en büyük yassı mamul üreticisi haline getirdi.

2020-2023 yılları arasındaki dönem için planlanan 13 milyar $’ı aşan çelik yatırımlarıyla birlikte bu açıklamalar, Amerikan çelik sektörünün yenilenmesini ve daha da hareketlenmesini temsil ediyor. Commercial Metal, Nucor, Steel Dynamics, North Star Blue Scope ve diğer şirketlerin, sıfırdan inşa edecekleri tesislerine, yeni elektrik ark ocaklarına ve süreç optimizasyonuna yaptığı yatırımlar, bu dönemi çelik sektörü için heyecan verici bir zaman haline getiriyor.

2021 beklentileri

2021 yılında olacaklara dair cevaplardan çok sorular olsa da, önümüzdeki yıl göz önünde bulundurmamız gereken birkaç şey var.

Birincisi, ABD, çelik üretiminde elektrik ark ocağının kullanılması, doğal gaz kullanımı, hurda geri dönüşümü ve ithal hammaddeye olan bağlılığın az olması nedeniyle dünyanın en çok sürdürülebilir çelik üreten ülkesi konumunda yer alıyor. Elektrik ark ocağıyla üretim yapan çelik üreticileri, geleneksel çelik üretimine kıyasla %75’e kadar daha az karbon salımıyla çelik üretiyor. Karbon salımının azaltılması hükümetler, politikacılar, yatırımcılar, müşteriler ve halk için önemli bir faktör haline geldiğinden bu önemli. ABD, Kanada ve Meksika sanayileşen dünyada en sürdürülebilir çelik üretiminin gerçekleştirildiği bölgeyi temsil ediyor.

Politik perspektiften bakıldığında, 232. Madde vergilerine yönelik herhangi bir acil adım atılması gerektiğini düşünmüyoruz. Vergileri hemen kaldırmak, piyasada bazı aksaklıklara ve adil olmayan ithalata yol açabilir. 232. Madde vergileri sermaye yatırımlarının desteklenmesine, kapasite kullanımlarının artırılmasına ve ithalatın azaltılmasına yardımcı oldu. Küresel çelik kapasitesi fazlası, devlet destekli kapasite artırımı ve teşvikler gibi yapısal sorunları etraflıca ele alana kadar, güçlü ticaret kanununa ve 232. Madde uygulamalarının devam etmesine ihtiyacımız var. Başkan Biden’ın yeni yönetimin vergilerin hem yurt içindeki hem de küresel olarak genel etkilerini analiz ettiği süreçte vergileri yürürlükte tutma yaklaşımını destekliyoruz.

Çelik İmalatçıları Birliği, federal hükümetin, kapsamlı, iyi finanse edilmiş, uzun vadeli bir altyapı yatırım programı geliştirmesi konusunda umutlu. Altyapıya yatırılan her 100 milyar $ için, yaklaşık beş milyon mt çelik talebi ortaya çıkıyor. Altyapı, iki parti tarafından da destekleniyor ve yeni yönetim için en önemli öncelikler arasında görülüyor. Bu, istihdam yaratmaya ve ülkenin ihtiyaç duyduğu ekonomik toparlanmaya yardımcı olacak.

2021 yılını ve önümüzde yatan fırsatları dört gözle bekliyorum. Amerika çelik sektörü daha verimli ve rekabetçi olacak. Dayanıklı ve zorlukları fırsata dönüştürebilen bir sektörün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.