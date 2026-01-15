ABD çelik sektörü küresel kapasite fazlasına karşı ticaret önlemlerinin daha da sıkılaştırılmasını istiyor

ABD’li çelik üreticisi Steel Dynamics Başkanı ve COO’su, aynı zamanda ABD Çelik İmalatçıları Birliği Başkanı Barry Schneider, yıllık State of Steel duruşmasında Kongre üyelerine yaptığı açıklamada yerel çelik sektörünün şu an sağlam bir konumda olduğunu belirtti. Schneider, bu dayanıklılığı yerel imalatı canlandırmaya odaklanan politikalara ve sanayi yatırımlarını destekleyen vergi reformlarına bağladı.

Ancak Schneider, yapısal zorlukların devam ettiğine dikkat çekti. Özellikle Çin’den kaynaklı küresel çelik kapasite fazlası, yüksek faiz oranları ve ABD’deki inşaat izinlerinde yaşanan aksaklıkların sektörün rekabet gücü açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

232. Madde vergilerinin sıkılaştırılması çağrısı

Schneider, ABD yönetimine 232. Madde çelik vergilerinin uygulanmasında dikkatli olması gerektiğini ve denetimlerin gevşetilmesinin haksız ithalatın yeniden artmasına yol açabileceğini söyledi. Ticareti koruma önlemlerinin tutarlı şekilde uygulanmasının, dampingli veya sübvansiyonlu çeliğin yerel çeliğin yerine geçmesini ve yerel imalat sektöründe son dönemde elde edilen kazanımların etkilenmesini önlemek için kritik olduğunu aktardı.

Bununla birlikte Schneider, kongreye ABD’li çelik üreticilerinin etkin şekilde rekabet edebilmesini ve büyümesini sağlayacak politikalar geliştirme çağrısı yaptı.

USMCA kuralları zafiyet olarak görülüyor

Schneider’in ifadesinde öne çıkan başlıklardan biri de ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’nın (USMCA) sürdürülmesi ve güçlendirilmesi oldu. Özellikle ürünün eritildiği ve döküldüğü menşenin bildirilmesine ilişkin kuralın uygulanmasındaki gecikmelerin, haksız rekabetle üretilen çeliğin Kuzey Amerika’ya girişini sürdürdüğünü savundu.

Ayrıca Schneider’e göre menşe kurallarının güçlendirilmesi, ürünlerde yerel çelik oranının yükseltilmesi, ürünün eritildiği ve döküldüğü menşenin bildirilmesine ilişkin kuralın derhal uygulanması ve haksız rekabetle üretim yapan ülkelerden gelen yatırımlara ilişkin kısıtlamaların daha da sıkılaştırılması gerekiyor.

Yasama öncelikleri ve altyapı yatırımları

Schneider, sübvansiyonlar ve dampingi daha etkin biçimde ele almayı amaçlayan Leveling the Playing Field 2.0 Act yasasının ilerletilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca yerel çelik talebini desteklemek için Build America, Buy America hükümleriyle birlikte sürdürülebilir federal altyapı harcamalarının önemine dikkat çekti.

Son olarak Schneider, ticaretin disiplinli şekilde denetlenmesinin ve tutarlı bir sanayi politikasının uygulanmasının ABD’nin çelik üretiminin, ulusal güvenliğinin ve uzun vadeli rekabetçiliğinin korunması açısından hayati olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Sektörden geniş destek

Oturumda ifade veren bir diğer isim olan ABD’li çelik üreticisi Nucor İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve ABD Çelik İmalatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ben Pickett da benzer görüşleri dile getirdi. Pickett, ABD’li çelik üreticilerinin yerel ekonominin güçlendirilmesinde, yüksek ücretli istihdam yaratılmasında ve ulusal sanayinin güvenliğinin pekiştirilmesinde kritik bir rol oynadığını kaydetti.