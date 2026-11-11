Alacero konferansının ilk gününde çeliğin geleceği masada: Çin rekabeti, yapay zeka ve düşük karbonlu üretim

Latin Amerika Çelik Birliği'nin (Alacero) Salı günü başlayan Alacero Summit 2026 konferansının ilk gününde gerçekleştirilen oturumların çoğunda ortak konular öne çıktı. Beklendiği üzere Çin çeliğindeki arz fazlasının bölgede yarattığı endişeler panelistlerin en çok tartıştığı konu oldu. Çin çıkışlı çeliğin Latin Amerika piyasalarında yer alarak yerel çelik sektörlerini ve şirketlerini olumsuz etkilemesinin yanı sıra, sorunun yakın gelecekte daha da büyüyeceğine ilişkin işaretlerin konunun aciliyetini artırdığı ifade edildi.

ABD'nin, özellikle Meksika ile ilişkileri üzerinden bölgedeki etkisi de günün öne çıkan konuları arasındaydı. Lizbon Üniversitesi Başaraştırmacısı Andres Malamud, “petrol devletleri” ile “elektrik devletleri” arasındaki ticari çekişmeyi ele aldı. Malamud, Çin'in ekonomisini elektriğe dayalı bir sisteme oturtmayı hedeflediği dönemde ABD'nin dünyanın en büyük petrol üreticisi haline geldiğini belirtti. Bu nedenle petrol fiyatlarındaki artışların Batı dünyasını Çin'den daha fazla etkilediğini ifade etti.

Malamud ABD Başkanı Trump'ın getirdiği vergiler ve diğer korumacı önlemlere rağmen küreselleşmenin ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Latin Amerika nüfusunun 2025 yılına kadar belirgin şekilde yaşlanacağını belirten Malamud, bazı araştırmaların daha yaşlı bir nüfusun daha üretken olabileceğini göstermesi nedeniyle bunun mutlaka olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Bölgenin geleceğini şekillendiren bir diğer unsurun da düşen doğum oranları olduğunu belirtti. Doğum oranları Avrupa'daki kadar hızlı gerilemese de nüfusun küçülmesi bekleniyor.

Bazı panellerde Latin Amerika'nın küresel yatırımlar açısından cazip bir bölge olarak değerlendirilmesi ele alındı. Bu kapsamda Meksika Planı bağlantılı yatırımları teşvik etmekle görevli konseyin koordinatörü Francisco Cervantes, TenarisTamsa Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Meksika Ulusal Demir ve Çelik Sanayi Odası Başkanı Sergio De la Maza ile bir araya geldi. Cervantes, çelik ithalatının ülkenin çelik tüketiminin %39'unu karşıladığını, Meksika Planı'nın da bu doğrultuda çelik ithalatını sınırlandırmayı ve yerel üretimi teşvik etmeyi hedeflediğini belirtti. Cervantes, planı Meksika'da kalkınmayı, yatırımları ve altyapıyı desteklemeyi amaçlayan, özel sektörle birlikte geliştirilen bir kamu politikası gündemi olarak tanımladı. De la Maza'nın Meksika çelik sektörüne daha fazla yabancı yatırımın nasıl çekilebileceğine ilişkin sorusuna yanıt veren Cervantes, şirketlerin yatırım kararı alabilmesi için Meksika'daki sektörlere yönelik güven ve olumlu yaklaşımın gerekli olduğunu söyledi. Meksika'ya yatırım yapmayı değerlendiren birçok şirketin beklemede olduğunu belirten Cervantes, ABD-Meksika-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlükte kalması gerektiğini vurguladı. Anlaşmanın süresinin uzatılmasına ilişkin yakında olumlu bir açıklama yapılacağını da ifade etti.

McKinsey and Company Ortağı Rafael Scott, çelik sektöründe yapay zeka teknolojilerinin kullanımını ele aldı. Scott olgunlaşmış bir ekonomi olan Çin'in azalan çelik talebi nedeniyle nihai mamul üretimini artırmayı hedeflemeyeceğini belirtti. Ülkedeki fazla çeliğin yeni pazarlar aradığını ve bunun Latin Amerika'ya yoğun çelik girişine yol açtığını söyledi. Scott ayrıc, sıcak rulo sac satış fiyatları ile hammadde maliyetleri arasındaki marjların son derece dar olduğu Çin çelik sektörünün ayakta kalmaya çalıştığını ifade etti.

Günün son konuşmasında Latin Amerika çelik sektörünün karbonsuzlaşma çalışmaları ele alındı. CRU Kıdemli Danışmanı Juan Brihet, Meksika'nın çelik üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarının 2050 yılına kadar ABD, AB ve Asya'dakinden belirgin ölçüde düşük seviyelere gerileme yolunda olduğunu vurguladı. Brihet, ülkenin bu tarihe kadar küresel karbonsuzlaşma çalışmalarında lider konuma gelebileceğini belirtti. Bununla birlikte yüksek enerji maliyetleri ve sürdürülebilir hammadde tedariki gibi unsurların Latin Amerika çelik sektörünün karbon emisyonlarını azaltma çabalarının önünde önemli zorluklar oluşturmaya devam edeceğini ifade etti.