SMA: ABD çelik sektörünün rekabet edebilmesi için uygun fiyatlı enerjiye erişebilmesi gerekiyor

ABD merkezli Çelik Üreticileri Birliği (SMA), enerji düzenlemelerine ilişkin bir kongre oturumunda yaptığı açıklamada, yerel çelik sektörünün büyümesi için uygun fiyatlı ve kesintisiz elektrik arzının hayati önem taşıdığını belirtti.

Birliğe göre üye şirketler ekonomiye yıllık 149,4 milyar $ katkıda bulunurken, ülke genelinde 87.000’den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Sektör ayrıca üretim tesislerini modernize etmek, kapasiteyi artırmak ve yeni tesisler kurmak amacıyla ABD’de yaklaşık 25 milyar $ tutarında yatırım gerçekleştiriyor.

Elektrik ark ocağı bazlı üretimde elektrik temel gider

SMA, söz konusu yatırımların rekabetçi ve kesintisiz elektrik erişimine doğrudan bağlı olduğunu vurguladı. Elektrik ark ocağı bazlı bir çelik tesisinin elektrik tüketiminin genellikle 40 MW ila 200 MW arasında değiştiğini ve bu durumun, elektriği üretim maliyetlerinin en büyük kalemlerinden biri haline getirdiğini ifade etti.

Birlik, özellikle veri merkezleri gibi büyük ölçekli tüketicilerden gelen talepteki artışla birlikte enerji ihtiyacının hızla yükseldiğini ve bu nedenle yerel çelik sektörünün rekabet gücünü koruyabilmesi için istikrarlı ve uygun fiyatlı elektrik politikalarının şart olduğunu vurguladı.

Enerji altyapısının hızla geliştirilmesi çağrısı

SMA, politika yapıcılara artan sanayi talebini karşılamak için yeni elektrik üretim ve iletim altyapısının devreye alınma sürecini hızlandırma çağrısında bulundu. Ayrıca Federal Enerji Düzenleme Komisyonunun, çelik üreticileri dahil olmak üzere sanayi kullanıcılarının rekabetçi fiyatlardan kesintisiz elektriğe erişimini güvence altına alması gerektiğinin altını çizdi.

Birlik, üretimin yeniden ABD’ye taşınmasına yönelik politikaların başarısının, dengeli enerji politikaları ve kritik enerji altyapısı projelerinde izin süreçlerinin hızlandırılmasına bağlı olacağını kaydetti.