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Alacero 2026, Çin'in kapasite fazlası ve korumacı önlemler gündemleriyle başladı

Çarşamba, 11 Kasım 2026 10:08:56 (GMT+3)   |   San Diego

Meksika'da düzenlenen Alacero Zirvesi 2026, Alacero Başkanı ve Ternium CEO'su Maximo Vedoya ile Meksika Yolsuzlukla Mücadele Bakanı Raquel Buenrostro'nun açılış konuşmalarıyla başladı. Etkinliğe Amerika kıtasının dört bir yanından çelik sektörünün üst düzey yöneticileri katıldı.

Açılışın ana gündemini Çin'in üretim ve kapasite fazlası ile bunları Latin Amerika pazarlarına girmek ve hatta bu pazarlara zarar vermek için kullanması oluşturdu. Vedoya, Meksika'nın yerli üretimini korumak amacıyla Buenrostro ile yıllardır yakın iş birliği içinde çalıştıklarını ve yapılan çalışmalardan gurur duyduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarında Latin Amerika'nın yenilenebilir enerji kaynakları, lityum ve bakır rezervleri, okyanuslara erişimi ve küresel çatışmalara uzaklığı gibi avantajları vurgulandı. Buna rağmen bölgenin gayrisafi yurt içi hasılasındaki büyümenin yaklaşık %1,3 seviyesinde kaldığı, diğer ülkelerde ise %2 veya üzerinde olduğu belirtildi. Vedoya, bu durumun nedeninin Çin'in kapasite fazlası ve yıkıcı ihracat politikalarının yol açtığı sanayisizleşme olduğunu söyledi.

Bu politikaların etkileri hem doğrudan hem de dolaylı satışlarda hissediliyor. Bir ülke doğrudan Çin çıkışlı çelik satın almasa bile çeliğin yoğun olarak kullanıldığı otomotiv gibi sektörlerden ithal edilen ürünler aracılığıyla Çin çeliği ülkeye girebiliyor.

Buenrostro ise konuşmasında Meksika'da 115 altyapı projesinde yerel çelik kullanımını teşvik etmeye başlayan somut yasal düzenlemelere odaklandı. Bu projelerin yaratacağı tahmini çelik talebi 700.000 ton seviyesinde bulunurken, ülkenin üretim kapasitesi bu tonajın %91'ini karşılayabiliyor.

Etkinliğin ardından SteelOrbis'e verdiği röportajda altyapı projelerinde yerel çelik kullanımını nasıl sağlayacaklarını açıklayan Buenrostro, “Sektörle çok sayıda stratejik diyalog yürüterek yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Buna yalnızca çelik üreticileri değil, ara kademedeki şirketler, inşaat firmaları ve çelik yapı imalatçıları da dahil. Amacımız projelerimizi belirlemek, planlama yapmak ve çelik talebimizi hesaplamaktı. Stratejik projelerimizdeki çelik talebinin %91'ini belirleyebildik. Yerel malzeme kullanımında doğrulanabilirliği sağlamak ve pragmatik uygulamaları hayata geçirmek için hangi malzemelerin yerel olduğunu belirleyecek kurallar geliştirdik,” dedi.

Buenrostro, yerel sanayiyi korumak için vergi önlemlerini artırıp artırmayacağı sorusuna, “Gümrük vergilerini sürekli gözden geçiriyor ve dış ticaret dengemizin nasıl tepki verdiğini izliyoruz… Meksika çelik sektörünü güçlendirmek için dinamik bir yaklaşım içinde olduğumuzu söyleyebiliriz,” yanıtını verdi.

Etiketler: Kuzey Amerika Çelik Üretimi Konferanslar Görüş 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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