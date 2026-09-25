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AISI, Trump'ı ABD-Çin görüşmelerinde çelik kapasite fazlasını gündeme getirmeye çağırdı

Cuma, 25 Eylül 2026 10:02:22 (GMT+3)   |   San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) Başkanı ve CEO'su Kevin Dempsey, ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği açık mektupta Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek görüşmeler öncesinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e, Çin'in ihtiyaç fazlası çelik ihracatındaki artışı ve çelik sektörüne sağladığı sübvansiyonları sona erdirmesi için baskı yapması çağrısında bulundu.

23-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında 23 Eylül'de Washington'a gelen Xi'nin, on yılı aşkın süredir ABD'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretinde Trump ile 24 Eylül'de görüşmesi planlandı.

Dempsey, mektubunda 232. Madde kapsamındaki çelik vergileri sayesinde ABD çelik sektörünün nihayet toparlanmaya başladığını ve ülkenin geçen yıl Japonya'yı geride bırakarak dünyanın üçüncü büyük çelik üreticisi konumuna yükseldiğini belirtti. ABD çelik sektörünün uzun vadeli sürdürülebilirliğini güvence altına almak için ilave vergilere ve koruma önlemlerine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Dempsey, Trump'ın Çin'in kapasite fazlasını sınırlamak amacıyla diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.

Mektupta atıfta bulunulan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) son analizine göre küresel çelik kapasite fazlasının 2028 yılına kadar 745 milyon mt'a yükselmesi beklenirken, Çin'in 2025 yılındaki çelik üretim kapasitesi küresel kapasitenin neredeyse yarısını oluşturdu. AISI, Çin'in çelik ihracatının, iç talepte birkaç yıldır devam eden gerilemenin ardından 2025 yılında 131 milyon mt'a ulaştığını ve bu miktarın Kuzey Amerika'nın toplam çelik tüketimine yaklaşık olarak eşit olduğunu belirtti.

Dempsey, sorunun çözümü için ABD'nin kapasite fazlası krizi ortadan kalkana kadar 232. Madde kapsamındaki çelik vergilerini ve Çin'e yönelik 301. Madde vergilerini sürdürmesini talep ederken, ABD Ticaret Temsilciliği'nin 301. Madde kapsamında yürüttüğü kapasite fazlası soruşturmaları sonucunda uygulanabilecek vergilerin mevcut vergilere eklenmesi gerektiğini vurguladı.

Mektupta ayrıca Çin'in bu yıl şimdiye kadar 7 milyonun üzerinde otomobil ihraç ettiği ve 2026 yılı toplamında bu rakamın 12 milyona ulaşabileceği belirtilerek, Trump'a Çinli otomobil üreticilerini ve otomotiv teknolojilerini ABD pazarının dışında tutma çağrısı yapıldı. AISI, Çin'in bağlantılı araçlarının ulusal güvenlik riski oluşturduğunu ve Çinli otomobil üreticilerinin ABD pazarına girişine izin verilmesinin, gümrük vergilerinin aşılması ve sübvansiyonlu girdilerin ülkenin tedarik zincirine girmesi için yeni yollar açacağını ifade etti.

Söz konusu görüşme, liderlerin Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan kentinde gerçekleştirdiği görüşmenin ve Trump'ın bu yıl Mayıs ayında Pekin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından, yaklaşık 11 ay içindeki üçüncü yüz yüze görüşmesi olacak.

Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Görüş 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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