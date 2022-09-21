Zekelman yeni boru galvanizleme tesisinin inşasına Aralık ayında başlayacak

Çarşamba, 21 Eylül 2022 10:11:29 (GMT+3) | San Diego

Zekelman Industries tarafından yapılan açıklamada, Arkansas’ta yeni ve modern boru galvanizleme tesisinin inşasına bu yılın Aralık ayında başlanacağı duyuruldu.

İnşası tamamlandığında üretim kapasitesinin yıllık 200.000 ton seviyesinde yer alacağını belirten Zekelman, tesisi önümüzdeki yılın sonunda devreye almaya planladığını ifade etti. Sınıfının en iyi üretim teknolojisi ve Matter tam otomatik depolama sistemi kullanılacak tesis aynı zamanda çit, güneş enerjisi ve mekanik tesisat sektörlerini de destekleyecek.