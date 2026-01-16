Tenaris, ABD enerji sektörüne tedarik için Koppel tesisinde tavlama ve bitirme hatlarını yeniden devreye aldı

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris, ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yer alan Koppel tesisindeki tavlama ve bitirme hatlarının yeniden faaliyete başladığını duyurdu.

Şirket, ABD sanayisindeki konumunu güçlendirmek amacıyla yaptığı 2,1 milyon $’lık yatırımın ardından hatların yeniden devreye alındığını bildirdi.

ABD’de entegre üretim ağı

Tenaris US Başkanı Guillermo Moreno, Koppel tesisindeki tavlama ve bitirme hatlarının, ABD enerji ve sanayi sektörlerindeki müşterilere yüksek kaliteli çelik ürünleri sunulmasına olanak sağlayacağını belirtti.

Şirket, Pennsylvania ve Ohio’da entegre çelik boru üretim ağı işletiyor. Koppel tesisinde elektrik ark ocağında kütük üretiliyor ve ardından bu kütükler Ambridge tesisine gönderilerek dikişsiz OCTG borulara dönüştürülüyor.

Daha sonrasında üretilen borular, su verme, temperleme ve bitirme işlemleri ile tahribatsız test ve muayene için Koppel tesisine geri gönderiliyor. Nihai diş açma ve son kontrollerin ise Brookfield tesisinde gerçekleştirildiği ve akabinde de ABD petrol ve doğal sektöründeki müşterilere sevk edildiği belirtiliyor.