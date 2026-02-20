ABD, Saha Thai Pipe’dan ithal yuvarlak kaynaklı boru için nihai damping marjını değiştirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin kararlarıyla uyumlu olmadığı gerekçesiyle Tayland merkezli Saha Thai Steel Pipe Public Company Limited’dan ithal karbon çelikten yuvarlak kaynaklı boruya yönelik antidamping incelemesinin nihai sonuçlarının değiştirildiğini açıkladı. Bakanlık, şirkete uygulanacak yeni damping marjını sıfır olarak belirledi.

4 Şubat’ta ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, 1 Mart 2018-28 Şubat 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping incelemesinin nihai sonuçlarını açıklamış, Ticaret Bakanlığı da söz konusu şirket için ortalama ağırlıklı damping marjını %37,55 olarak belirlemişti.