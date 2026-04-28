Borusan Berg Pipe ABD’de 100 milyon $ tutarında yeni sipariş aldı

Salı, 28 Nisan 2026 11:23:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Ticaret A.Ş. (Borusan Boru) ABD merkezli bağlı kuruluşu Borusan Berg Pipe’ın ülkede yürütülen ticari görüşmeler sonucunda yaklaşık 100 milyon $ tutarında yeni boru siparişi aldığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu sipariş kapsamında büyük çaplı hat borularının 2027 yılında üretilmesi ve sevkiyatlarının aynı yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Borusan Birleşik Boru ilgili siparişin 2027 yılında konsolide gelirlerine katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.


Pazaryeri Teklifleri

Boyalı Boru
Dış Çap:  21,3 mm
Et Kalınlığı:  2,6 mm
DEMPAS DEMIR MAM.PAZ.AS
Teklifi Gör
ERW Boyuna Kaynaklı Siyah Boru
Dış Çap:  21,3 mm
Et Kalınlığı:  2,6 mm
DEMPAS DEMIR MAM.PAZ.AS
Teklifi Gör
ERW Boyuna Kaynaklı Galvaniz Dişli Manşonlu Boru
Dış Çap:  139,7 mm
Et Kalınlığı:  5 mm
DEMPAS DEMIR MAM.PAZ.AS
Teklifi Gör




