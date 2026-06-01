Borusan Berg Pipe yeni satış sözleşmeleriyle ABD’deki varlığını güçlendiriyor

Çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Ticaret A.Ş., (Borusan Boru) ABD’deki bağlı kuruluşu Borusan Berg Pipe’ın ABD’de yürüttüğü ticari görüşmeler sonucunda yaklaşık 742 milyon $ tutarında yeni satış sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.

Şirkete göre sözleşme kapsamındaki büyük çaplı hat borularının büyük bir bölümünün 2027 yılı içerisinde üretilmesi ve sevk edilmesi, siparişlerin kalan kısmının üretim ve teslimatlarının ise 2028 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Gelire önemli katkı sağlaması bekleniyor

Borusan Boru, mevcut teslimat takvimine göre siparişlerin büyük bölümünün şirketin 2027 yılı konsolide gelirine katkı sağlamasının beklendiğini dile getirdi. Kalan kısmın ise 2028 yılının ilk çeyreğindeki finansal sonuçlara yansımasının öngörüldüğünü aktardı. Şirket ayrıca gelirlerin muhasebeleştirilme zamanlamasının proje ilerleme seviyesine ve normal ticari piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini ifade etti.