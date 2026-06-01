 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Borusan...

Borusan Berg Pipe yeni satış sözleşmeleriyle ABD’deki varlığını güçlendiriyor

Pazartesi, 01 Haziran 2026 11:51:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Ticaret A.Ş., (Borusan Boru) ABD’deki bağlı kuruluşu Borusan Berg Pipe’ın ABD’de yürüttüğü ticari görüşmeler sonucunda yaklaşık 742 milyon $ tutarında yeni satış sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.

Şirkete göre sözleşme kapsamındaki büyük çaplı hat borularının büyük bir bölümünün 2027 yılı içerisinde üretilmesi ve sevk edilmesi, siparişlerin kalan kısmının üretim ve teslimatlarının ise 2028 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Gelire önemli katkı sağlaması bekleniyor

Borusan Boru, mevcut teslimat takvimine göre siparişlerin büyük bölümünün şirketin 2027 yılı konsolide gelirine katkı sağlamasının beklendiğini dile getirdi. Kalan kısmın ise 2028 yılının ilk çeyreğindeki finansal sonuçlara yansımasının öngörüldüğünü aktardı. Şirket ayrıca gelirlerin muhasebeleştirilme zamanlamasının proje ilerleme seviyesine ve normal ticari piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini ifade etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Borusan Boru 

Benzer Haber ve Analizler

Borusan Berg Pipe ABD’de 100 milyon $ tutarında yeni sipariş aldı

28 Nis | Çelik Haberler

Borusan Berg Pipe ABD’den büyük hacimli boru siparişi aldı, üretimin 2027’de başlaması planlanıyor

23 Ara | Çelik Haberler

Borusan Boru ABD’de ürün portföyünü artırmak için yatırım yapacak

24 Ara | Çelik Haberler

Borusan Boru’nun ABD’deki bağlı kuruluşu Blackcomb Mainline projesine çelik boru tedarik edecek

03 Eyl | Çelik Haberler

Borusan Mannesmann Europipe’ın ABD’deki birimini satın almayı düşünüyor

17 Mar | Çelik Haberler

Borusan Mannesmann ABD’de yeni yatırım açıkladı

31 Mar | Çelik Haberler

Borusan Mannesmann 2015 yılında ABD’de 300 milyon $ ciro hedefliyor

12 Ara | Çelik Haberler

Borusan Mannesmann ABD’de boru üretimine 150 milyon $ yatırıyor

24 Ara | Çelik Haberler

ABD Türkiye çıkışlı kaynaklı boruya ilişkin vergi oranlarını açıkladı

05 Haz | Çelik Haberler

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye çıkışlı standart boruya vergi uygulayacak

03 Nis | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

ERW Boyuna Kaynaklı Galvaniz Düz Boru
Dış Çap:  21,3 mm
Et Kalınlığı:  2,6 mm
DEMPAS DEMIR MAM.PAZ.AS
Teklifi Gör
ERW Boyuna Kaynaklı Galvaniz Düz Boru
Dış Çap:  26,9 mm
Et Kalınlığı:  2,6 mm
DEMPAS DEMIR MAM.PAZ.AS
Teklifi Gör
ERW Boyuna Kaynaklı Galvaniz Düz Boru
Dış Çap:  33,7 mm
Et Kalınlığı:  3,2 mm
DEMPAS DEMIR MAM.PAZ.AS
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis