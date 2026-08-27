Borusan Berg Pipe 2028 yılında teslim edilmek üzere ABD'den yeni bir sipariş daha aldı

Çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., ABD merkezli bağlı kuruluşu Borusan Berg Pipe'ın ABD'de yürütülen ticari görüşmeler sonucunda yaklaşık 555 milyon $ tutarında yeni bir sipariş daha aldığını duyurdu.

SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, 17 Ağustos tarihinde de ABD merkezli müşterilerinden biriyle gerçekleştirdiği başarılı görüşmelerin ardından yeni bir sipariş almıştı.

Üretim ve sevkiyatlar 2028 yılında gerçekleştirilecek

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yeni siparişe ilişkin üretim ve sevkiyatların 2028 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi ve satışların Borusan Boru'nun konsolide gelirlerine yansıması bekleniyor.

Borusan Boru, öngörülen üretim ve sevkiyat takviminin siparişle ilgili projelerin ilerleme durumuna ve ticari koşullardaki olağan değişkenliklere bağlı olarak farklılık gösterebileceğini belirtti.