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Borusan Berg Pipe 2028 yılında teslim edilmek üzere ABD'den yeni bir sipariş daha aldı

Perşembe, 27 Ağustos 2026 11:41:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., ABD merkezli bağlı kuruluşu Borusan Berg Pipe'ın ABD'de yürütülen ticari görüşmeler sonucunda yaklaşık 555 milyon $ tutarında yeni bir sipariş daha aldığını duyurdu.

SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, 17 Ağustos tarihinde de ABD merkezli müşterilerinden biriyle gerçekleştirdiği başarılı görüşmelerin ardından yeni bir sipariş almıştı.

Üretim ve sevkiyatlar 2028 yılında gerçekleştirilecek

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yeni siparişe ilişkin üretim ve sevkiyatların 2028 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi ve satışların Borusan Boru'nun konsolide gelirlerine yansıması bekleniyor.

Borusan Boru, öngörülen üretim ve sevkiyat takviminin siparişle ilgili projelerin ilerleme durumuna ve ticari koşullardaki olağan değişkenliklere bağlı olarak farklılık gösterebileceğini belirtti.

Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Borusan Boru 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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