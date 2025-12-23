Borusan Berg Pipe ABD’den büyük hacimli boru siparişi aldı, üretimin 2027’de başlaması planlanıyor

Önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Ticaret A.Ş. (Borusan Boru), ABD merkezli bağlı kuruluşu Borusan Berg Pipe’ın yürüttüğü ticari görüşmelerin ardından toplam 553 milyon $ değerinde yeni hat borusu siparişi aldığını duyurdu.

Üretim Alabama tesisinde yapılacak

Anlaşma kapsamında büyük çaplı hat borularının Borusan Berg Pipe’ın Alabama’daki Mobile tesisinde üretileceği bildirildi. Açıklamaya göre üretimin 2027 yılında başlaması ve teslimatın da aynı yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Borusan Boru, anlaşmanın 2027 yılında şirketin cirosuna olumlu katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.

Ancak şirket, bu finansal katkıların projenin ilerleme durumuna ve piyasa koşullarındaki olağan değişikliklere bağlı olarak farklılık gösterebileceğini vurguladı.