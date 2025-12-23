 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Borusan...

Borusan Berg Pipe ABD’den büyük hacimli boru siparişi aldı, üretimin 2027’de başlaması planlanıyor

Salı, 23 Aralık 2025 10:36:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Ticaret A.Ş. (Borusan Boru), ABD merkezli bağlı kuruluşu Borusan Berg Pipe’ın yürüttüğü ticari görüşmelerin ardından toplam 553 milyon $ değerinde yeni hat borusu siparişi aldığını duyurdu.

Üretim Alabama tesisinde yapılacak

Anlaşma kapsamında büyük çaplı hat borularının Borusan Berg Pipe’ın Alabama’daki Mobile tesisinde üretileceği bildirildi. Açıklamaya göre üretimin 2027 yılında başlaması ve teslimatın da aynı yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Borusan Boru, anlaşmanın 2027 yılında şirketin cirosuna olumlu katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.

Ancak şirket, bu finansal katkıların projenin ilerleme durumuna ve piyasa koşullarındaki olağan değişikliklere bağlı olarak farklılık gösterebileceğini vurguladı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Borusan Boru 

Benzer Haber ve Analizler

Erciyas Çelik Boru Avrupa’ya iki yeni proje için boru tedarik edecek

23 Ara | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı düşüş kaydetti - 52. hafta, 2025

23 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı 2025’in Ağustos ayında %1,3 yükseldi

23 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %1,2 düştü

22 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla değişmedi, satışlar zayıf

18 Ara | Boru

Metinvest Romanya’daki AMTP Iasi tesisinin satın alımını tamamladı

18 Ara | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru teklifleri üretim duruşlarından dolayı yatay

17 Ara | Boru

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken, Kanada’da yükseldi - 51. hafta, 2025

17 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %1 geriledi

16 Ara | Çelik Haberler

Interpipe, ArcelorMittal’in Romanya’daki boru tesisini satın alarak AB’deki varlığını genişletiyor

15 Ara | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 12 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis