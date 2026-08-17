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Borusan Berg Pipe yeni siparişlerle ABD'deki varlığını güçlendirmeye devam ediyor

Pazartesi, 17 Ağustos 2026 12:37:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Ticaret A.Ş. (Borusan Boru) ABD merkezli bağlı kuruluşu Borusan Berg Pipe'ın ülkede yürütülen ticari görüşmeler sonucunda toplam yaklaşık 360 milyon $ tutarında yeni boru siparişleri aldığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu yeni siparişlerin büyük bölümünün 2027 yılı içerisinde üretilerek sevk edilmesi ve konsolide gelirlerimize katkı sağlaması, kalan bölümünün ise 2028 yılı içerisinde sevk edilmesi ve konsolide gelirlerimize yansıması öngörülüyor.

Borusan Birleşik Boru ilgili siparişlerin 2028 yılında konsolide gelirlerine katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Borusan Boru 

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