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Zaporizhstal’in üretimi Kasım ayında büyük ölçüde arttı

Çarşamba, 02 Aralık 2020 15:11:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Kasım ayında, Metinvest Group’a bağlı Ukrayna merkezli entegre çelik üreticisi Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %9,9 artış göstererek 387.600 mt oldu. Şirketin ham çelik üretimi yıllık bazda %12,3 artışla 329.200 mt seviyesinde kaydedilirken, nihai mamul üretimi söz konusu ayda yıllık %12,9 artışla 275.100 mt oldu.

Bu yılın ilk 11 ayında şirketin üretim sonuçları, pik demir üretimi haricinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre düşük seviyelerde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Zaporizhstal yıllık %2,7 artışla 4,07 milyon mt pik demir üretirken, şirketin ham çelik üretimi yıllık %6,4 düşüşle 3,44 milyon mt, nihai mamul üretimi ise yıllık %5,2 düşüşle 2,92 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: pik demir  Ukrayna  çelik üretimi  hammaddeler  BDT  ham çelik  |  benzer haberler »


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