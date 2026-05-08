Metinvest’in ham çelik üretimi 2026’nın ilk çeyreğinde azalırken, pik demir üretimi arttı

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam ham çelik üretimi çeyreklik bazda %19,5 ve yıllık %7 düşerek 454.000 mt ve pik demir üretimi çeyreklik bazda %11,7 düşerek ve yıllık %0,4 yükselerek 438.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Birinci çeyrekte Metinvest’in yarı mamul üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %31,7 düşüşle ve yıllık %6,9 artışla 185.000 mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul üretimi çeyreklik bazda %7,7 ve yıllık %10,6 artarak 660.000 mt seviyesine çıktı. Özellikle yassı mamul üretimi dördüncü çeyreğe kıyasla %0,3 ve bir önceki yılın birinci çeyreğine kıyasla %11,9 yükselişle 292.000 mt ve uzun mamul üretimi çeyreklik bazda %8,4 ve yıllık %3,9 artışla 349.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı dönemde şirketin toplam konsantre demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %2,5 düşüşle ve yıllık %1,8 artışla 3,88 milyon mt seviyesinde yer alırken, pelet üretimi dördüncü çeyreğe kıyasla %3,2 ve yıllık %23,6 azalarak 1,30 milyon mt seviyesine geriledi. Ayrıca toplam kok üretimi de dördüncü çeyreğe kıyasla %8,2 ve 2025 yılının birinci çeyreğine kıyasla %1,5 düşüşle 256.000 mt seviyesine indi.