Metinvest'in...

Metinvest’in ham çelik üretimi 2026’nın ilk çeyreğinde azalırken, pik demir üretimi arttı

Cuma, 08 Mayıs 2026 12:04:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam ham çelik üretimi çeyreklik bazda %19,5 ve yıllık %7 düşerek 454.000 mt ve pik demir üretimi çeyreklik bazda %11,7 düşerek ve yıllık %0,4 yükselerek 438.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Birinci çeyrekte Metinvest’in yarı mamul üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %31,7 düşüşle ve yıllık %6,9 artışla 185.000 mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul üretimi çeyreklik bazda %7,7 ve yıllık %10,6 artarak 660.000 mt seviyesine çıktı. Özellikle yassı mamul üretimi dördüncü çeyreğe kıyasla %0,3 ve bir önceki yılın birinci çeyreğine kıyasla %11,9 yükselişle 292.000 mt ve uzun mamul üretimi çeyreklik bazda %8,4 ve yıllık %3,9 artışla 349.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı dönemde şirketin toplam konsantre demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %2,5 düşüşle ve yıllık %1,8 artışla 3,88 milyon mt seviyesinde yer alırken, pelet üretimi dördüncü çeyreğe kıyasla %3,2 ve yıllık %23,6 azalarak 1,30 milyon mt seviyesine geriledi. Ayrıca toplam kok üretimi de dördüncü çeyreğe kıyasla %8,2 ve 2025 yılının birinci çeyreğine kıyasla %1,5 düşüşle 256.000 mt seviyesine indi.


