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Yükselen Çelik bu yıl daha kârlı ve niş ürünlere odaklanmayı hedefliyor

Pazartesi, 09 Ocak 2023 10:47:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yükselen Çelik KAP’a yaptığı açıklamada yılsonu değerlendirmelerini ve 2023 yılı birinci çeyrek beklentilerini paylaştı.

Geçtiğimiz yıl Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa bağlı olarak Avrupa’da yaşanan enerji krizi, ekonomik daralma ve küresel enflasyona bağlı olarak çelik talebi azalarak çelik fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Şirketin satış fiyatları piyasa koşullarına bağlı olarak 2022 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla aşağı yönlü hareket ederken, artan maliyetler ve yüksek enflasyon kâr marjlarının düşmesine neden oldu.

2022 yılında şirketin satış gelirleri artış gösterirken, yılın ikinci yarısında oluşan olumsuz piyasa koşulları nedeniyle söz konusu dönemde kâr marjında düşüş kaydedildi. Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği itibarıyla görülen normalleşme sürecinin 2023 yılının birinci çeyreğinde devam etmesi ve piyasa şartlarının uygun olması halinde 2022 yılının ilk yarısında kaydedilen kâr marjlarının yakalanabileceği düşünülüyor.

Açıklamaya göre, 2023 yılı için yüksek enflasyonun ve makro ekonomik olumsuzlukların devam etmesi ihtimalinin yanı sıra ülkede yaklaşan seçim dönemi nedeniyle üretim oranları ve satış gelirlerinde büyüme yerine kârlılıkta artış hedeflenmesi planlanıyor. Bu bağlamda Yükselen Çelik kâr marjı düşük olan bazı ürün grupları yerine daha kârlı ve niş ürünlerin satış miktarlarını arttırmayı hedefliyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Görüş 

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