Yükselen Çelik 2025’in Ocak-Eylül döneminde faaliyet zararı kaydetti

Yükselen Çelik, 2025 yılının üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın üçüncü çeyreğinde şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 158,3 milyon TL net zarara kıyasla 34,97 milyon TL net zarar kaydetti. Şirketin faaliyet kârı, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 130,96 milyon TL'ye kıyasla 36,14 milyon TL olurken, satış geliri yıllık %43,3 düşüşle 251,53 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Ocak-Eylül döneminde şirketin net zararı, 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde kaydedilen 394,04 milyon TL’ye kıyasla 135,19 milyon TL olurken, satış geliri yıllık %49,3 düşüşle 767,96 milyon TL seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Yükselen Çelik, geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 13,31 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 19,71 milyon TL faaliyet zararı elde etti.