Koç Metalurji Osmaniye tesisine yeni yatırım yaptı, 2025’in Ocak-Eylül döneminde net zarar kaydetti

Cuma, 31 Ekim 2025 12:26:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Hatay merkezli yerel çelik üreticisi Koç Metalurji, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tesisine yeni bir yatırım yaptığını ve Çinli ekipman tedarikçisi Harbin GuangWang Electromechanical Ltd.’den 3,5 milyon $ değerinde sürekli döküm makinesi satın aldığını duyurdu. Yedi ay içinde teslimata hazır olması beklenen ekipmanın kapasite artışına yardımcı olmasının yanı sıra üreticinin ciro ve kâr marjına da katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Bununla birlikte şirket bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket 2024 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 176,72 milyon TL net kâra kıyasla 433,39 milyon TL seviyesinde net zarar açıklarken, 234,13 milyon TL faaliyet zararı bildirdi. Ayrıca Koç Metalurji’nin satış geliri yıllık %7,3 artışla 14,91 milyar TL seviyesine çıktı.


