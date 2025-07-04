AB’nin Türkiye’ye ayırdığı bazı uzun mamul ve boru kotaları doldu

Avrupa Komisyonunun son verilerine göre AB’nin 1 Temmuz ve 30 Eylül tarihleri arasındaki kota döneminin üçüncü günü itibarıyla Türkiye, Hindistan ve Çin’e ayrılan bazı ürün kotaları tükendi. Türkiye metalik kaplamalı sac (4B), inşaat demiri, filmaşin, ve bazı boru ürünlerine yönelik kotalarının tamamını kullandı.

Buna göre Türkiye’ye ayrılan 95.531 mt inşaat demiri, 99.231 mt alaşımlı ve alaşımsız filmaşin, 50.026 mt doğal gaz borusu, 84.956 mt kutu profil, 15.110 mt geniş kaynaklı boru (25B) ve “diğer ülkeler” kategorisi altındaki 21.207 mt metalik kaplamalı sac (4B) kotaları tükendi. Buna ek olarak, 15.905 mt organik kaplamalı sac kotasının %99,56’sını ve “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 119.428 mt metalik kaplamalı sac (4A) kotasının %50,24’ünü doldurdu.

Öte yandan Hindistan, “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 7.510 mt teneke levha kotasını bitirirken, Çin gümrükten geçmeyi bekleyen 2.115 mt ile 8.553 mt’luk geniş kaynaklı boru (25B) kotasını aştı.

Buna ek olarak Güney Kore ve Tayvan’a ayrılan sırasıyla 16.298 mt ve 13.551 mt teneke levha kotalarının yine sırasıyla %74,96 ve %65,1’i kullanılırken, İngiltere 10.243 mt köşebent ve profil kotasının %79,25’ini tüketti. Ayrıca Mısır 27.898 mt inşaat demiri kotasının %95,67’sini kullanırken, “diğer ülkeler” kategorisi altında ülkeye ayrılan 15.255 mt alaşımlı ve alaşımsız filmaşin kotasının %72,51’i bitti.