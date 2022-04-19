﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Yalnızca 4 Rus tesis otomobil üretimine devam ediyor

Salı, 19 Nisan 2022 12:20:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Autostat Ukrayna’daki savaştan dolayı tedarik zincirinin kopmasıyla karşılaşılan parça eksikliği nedeniyle Rus otomobil tesislerinin faaliyetlerinin çoğunun askıda olduğunu belirtti. Binek araç üretimi Ulyanovsk Otomobil Tesisi, Haval Motor Rus, Mazda Sollers ve Avtotor olmak üzere yalnızca dört tesiste devam ediyor.

Ayrıca araç üreticisi UAZ, Mayıs ayının ilk yarısında altı iş gününü kurumsal tatil ilan etti, bu nedenle işletmenin faaliyetleri Mayıs tatilleri göz önüne alındığında iki hafta süreyle durdurulacak. Daha önce iki haftalık kurumsal tatilini yazdan Nisan ayına erteleyen AVTOVAZ’ın 24 Nisan tarihine kadar üretime yeniden başlaması bekleniyor.

Piyasanın durumunun nasıl normalleşeceği belirsiz ve toparlanmanın uzun zaman alacağı anlaşılıyor.


Etiketler: Rusya BDT otomotiv üretim 

Benzer haberler

12 Nis

Mitsubishi Rusya’daki araç üretimini durdurdu
25 Mar

Renault Rusya’daki üretimini askıya aldı, Avtovaz’daki hissesi için seçenekleri değerlendiriyor
09 Mar

Rusya’nın otomobil üretim kapasitelerinin neredeyse yarısı durdu
03 Mar

Toyota işgal nedeniyle Ukrayna ve Rusya’daki faaliyetlerini durdurdu
01 Mar

Renault Moskova tesisindeki operasyonlarını geçici olarak durdurdu
03 Ara

MMK Rusya’daki yabancı otomobil üreticilerine sevkiyatlarını artırdı
26 Mar

MMK Ford’un Rusya’daki çelik tedarikçisi oldu
06 Mar

MMK iç piyasada ithal ikamesi hedefliyor
06 Mar

Rus çelik üreticileri otomotiv üreticileriyle uzlaşmaya vardı
10 Şub

MMK tesis 2000’de 2014 yılı üretim rekoruna ulaştı