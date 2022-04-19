Yalnızca 4 Rus tesis otomobil üretimine devam ediyor

Salı, 19 Nisan 2022 12:20:33 (GMT+3) | İstanbul

Autostat Ukrayna’daki savaştan dolayı tedarik zincirinin kopmasıyla karşılaşılan parça eksikliği nedeniyle Rus otomobil tesislerinin faaliyetlerinin çoğunun askıda olduğunu belirtti. Binek araç üretimi Ulyanovsk Otomobil Tesisi, Haval Motor Rus, Mazda Sollers ve Avtotor olmak üzere yalnızca dört tesiste devam ediyor.

Ayrıca araç üreticisi UAZ, Mayıs ayının ilk yarısında altı iş gününü kurumsal tatil ilan etti, bu nedenle işletmenin faaliyetleri Mayıs tatilleri göz önüne alındığında iki hafta süreyle durdurulacak. Daha önce iki haftalık kurumsal tatilini yazdan Nisan ayına erteleyen AVTOVAZ’ın 24 Nisan tarihine kadar üretime yeniden başlaması bekleniyor.

Piyasanın durumunun nasıl normalleşeceği belirsiz ve toparlanmanın uzun zaman alacağı anlaşılıyor.