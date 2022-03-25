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Renault Rusya’daki üretimini askıya aldı, Avtovaz’daki hissesi için seçenekleri değerlendiriyor

Cuma, 25 Mart 2022 12:02:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Fransız otomobil üreticisi Renault parça tedarik sıkıntısına yol açan lojistik sorunlar nedeniyle Moskova tesisindeki operasyonlarını 28 Şubat ve 5 Mart tarihleri arasında geçici olarak askıya almıştı. Tesisin yeniden başlatılmasının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy şirketin Rusya’daki faaliyetlerine devam etme kararını sert bir şekilde eleştirdi ve Renault da dahil olmak üzere Fransız şirketlerinden “Rusya’nın saldırısını desteklemeyi” bırakmalarını istedi. Renault 23 Mart tarihi itibarıyla Moskova’da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Rus otomobil üreticisi Avtovaz’daki hissesi ile ilgili olarak ise Renault, mevcut koşulları göz önünde bulundurarak seçenekleri değerlendiriyor.

Sonuç olarak şirket 2022 yılı faaliyet marjını daha önce bildirilen %4’e kıyasla yaklaşık %3 olarak revize etmek zorunda kaldı.


Etiketler: Rusya  BDT  otomotiv  üretim 

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