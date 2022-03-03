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Toyota işgal nedeniyle Ukrayna ve Rusya’daki faaliyetlerini durdurdu

Perşembe, 03 Mart 2022 11:37:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon otomobil üreticisi Toyota Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye başladığı 24 Şubat tarihi itibarıyla Ukrayna’da bulunan tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Şirketin bağlı kuruluşu Toyota Motor Russia da 4 Mart tarihinden itibaren St-Petersburg tesisinde üretimi durduracak, şirket tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle araç ithalatını da durdurdu.

Açıklamaya göre şirketin Avrupa’nın geri kalanındaki diğer üretim ve satış operasyonları etkilenmeyecek.

Toyota bu kriz karşısındaki önceliğinin tüm ekip üyelerinin, perakende çalışanlarının ve tedarik zinciri ortaklarının güvenliği olduğunu ve Ukrayna’daki gelişmeleri takip ettiğini belirtti.


Etiketler: otomotiv  üretim  Ukrayna  Rusya  BDT  |  benzer haberler »

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