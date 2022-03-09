Rusya’nın otomobil üretim kapasitelerinin neredeyse yarısı durdu

Çarşamba, 09 Mart 2022 12:26:03 (GMT+3) | İstanbul

Autostat 3 Mart itibarıyla Rusya’da binek ve hafif ticari araç üretim kapasitesinin sadece %55’inin faaliyete devam ettiğini belirtti.

Rus otomotiv sektörünün yıllık toplam üretim kapasitesi yaklaşık 2,7 milyon adet seviyesinde yer alıyor. 2021 yılında otomobil fabrikaları küresel yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle talebi karşılayamamış,ancak Rus otomotiv sektörü iki yıllık düşüşün ardından ilk kez olumlu sonuçlar elde etmişti. Rosstat’ın verilerine göre Rus montaj hatlarından yıllık %8,2 artışla 1,4 milyon araba çıkmıştı.

Autostat’ın İcra Direktörü Sergey Udalov, “Rusya yaptırımlar, lojistik sıkıntılar, parça eksikliği gibi bir dizi nedenden dolayı yakında otomotiv üretimini tamamen durduracak,” dedi. Sergey Udalov’a göre üretimin duruş süresi Ukrayna’daki savaşa ve Rusya’nın yeni duruma ne kadar çabuk uyum sağladığına bağlı olacak.