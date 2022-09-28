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Toyota Saint Petersburg tesisindeki araç üretimini sonlandırıyor

Çarşamba, 28 Eylül 2022 10:32:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon otomobil üreticisi Toyota Rusya’da bulunan Saint Petersburg tesisindeki araç üretimini sonlandırmaya karar verdiğini açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket başlıca malzeme ve parça tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle Saint Petersburg tesisindeki üretim faaliyetlerini 4 Mart tarihinde askıya almak zorunda kalmıştı. Ancak altı ay geçmiş olmasına rağmen Toyota normal faaliyetlerine devam edemedi ve gelecekte de faaliyetlerine yeniden başlayabileceğini düşünmüyor.

Şirket ayrıca Rusya’daki mevcut Toyota ve Lexus müşterilerine verdiği hizmeti sürdürmek için perakende ağını desteklemek amacıyla Moskova’daki operasyonlarının optimize edilmesi ve yeniden yapılandırılması gerektiğine karar verdi.


Etiketler: Rusya BDT Otomotiv Üretim 

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