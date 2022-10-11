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Nissan varlıklarını satarak Rusya pazarından çıktı

Salı, 11 Ekim 2022 15:24:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon otomobil üreticisi Nissan Rusya’da bulunan varlıklarını Rus otomotiv araştırma enstitüsü NAMI’ye satarak Rusya pazarından çıktı.

Söz konusu satış St. Petersburg’da bulunan üretim tesisi ve Ar-Ge operasyonları, Moskova’da bulunan satış ve pazarlama merkezini kapsıyor. 

Satışın ilgili makamlardan alınan onayların ardından önümüzdeki haftalarda resmileşmesi bekleniyor. Satış şartlarına göre Nissan önümüzdeki altı yıl içinde varlıklarını geri alabilecek.

Bu yılın Mart ayında şirket Rusya’daki operasyonlarını durdurmuştu.

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Nisan ayında Fransız otomobil üreticisi Renault Rus otomobil üreticisi Avtovaz’daki %68 hissesini bir sembolik ruble karşılığında NAMI’ye satmıştı.


Etiketler: Rusya BDT Otomotiv Devralım Üretim 

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