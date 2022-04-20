Stellantis Rusya’daki araç üretimini askıya aldı

Çarşamba, 20 Nisan 2022 11:01:37 (GMT+3) | İstanbul

Hollanda merkezli otomobil üreticisi Stellantis yaptırımlar ve lojistik zorluklar nedeniyle Rusya’da bulunan Kaluga tesisindeki üretim faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Karar tüm yaptırımlara uyum sağlamak ve çalışanlarını korumak amacıyla alındı.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Stellantis Fransa’nın kuzeyinde bulunan Hordain tesisindeki üretimi hızlandırarak Kaluga’nın eksikliklerini giderecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Japonya merkezli Mitsubishi Motors Corporation aynı zamanda Stellantis’in de Rusya’da bulunan başlıca üretim tesislerinden biri olan Kaluga tesisindeki üretimi durdurmuştu.