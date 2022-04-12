﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Mitsubishi Rusya’daki araç üretimini durdurdu

Salı, 12 Nisan 2022 11:16:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli Mitsubishi Motors Corporation Rusya’da bulunun Kaluga tesisindeki üretimi bir sonraki duyuruya kadar durdurduğunu açıkladı. Şirket Rusya’ya araç ihracatı ve parça tedarik faaliyetlerini de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklanan lojistik sıkıntılar nedeniyle Mart ayından itibaren askıya aldı.

Bu yılın Şubat ayında Mitsubishi Motors’un araç üretimi yıllık %101,8 artışla 90.332 adet olurken, yılın Ocak-Şubat döneminde şirketin üretimi yıllık %100,7 artışla 180.676 adet seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Kaluga tesisi aynı zamanda Hollanda merkezli Stellantis’in de Rusya’da bulunan başlıca üretim tesislerinden biri, ancak şirketin Kaluga’daki faaliyetlerini durdurup durdurmadığı bildirilmedi. 

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Fransız otomobil üreticisi Renault ve ABD merkezli Ford Motor Company de lojistik sıkıntılar nedeniyle Rusya’daki faaliyetlerini askıya almıştı.


Etiketler: Rusya BDT otomotiv üretim 

Benzer haberler

25 Mar

Renault Rusya’daki üretimini askıya aldı, Avtovaz’daki hissesi için seçenekleri değerlendiriyor
09 Mar

Rusya’nın otomobil üretim kapasitelerinin neredeyse yarısı durdu
03 Mar

Toyota işgal nedeniyle Ukrayna ve Rusya’daki faaliyetlerini durdurdu
01 Mar

Renault Moskova tesisindeki operasyonlarını geçici olarak durdurdu
03 Ara

MMK Rusya’daki yabancı otomobil üreticilerine sevkiyatlarını artırdı
26 Mar

MMK Ford’un Rusya’daki çelik tedarikçisi oldu
06 Mar

MMK iç piyasada ithal ikamesi hedefliyor
06 Mar

Rus çelik üreticileri otomotiv üreticileriyle uzlaşmaya vardı
10 Şub

MMK tesis 2000’de 2014 yılı üretim rekoruna ulaştı
27 Eki

Severstal BDT ülkelerindeki yabancı şirketlere galvanizli sac sevkiyatlarını arttırdı