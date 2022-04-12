Mitsubishi Rusya’daki araç üretimini durdurdu

Salı, 12 Nisan 2022 11:16:48 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Mitsubishi Motors Corporation Rusya’da bulunun Kaluga tesisindeki üretimi bir sonraki duyuruya kadar durdurduğunu açıkladı. Şirket Rusya’ya araç ihracatı ve parça tedarik faaliyetlerini de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklanan lojistik sıkıntılar nedeniyle Mart ayından itibaren askıya aldı.

Bu yılın Şubat ayında Mitsubishi Motors’un araç üretimi yıllık %101,8 artışla 90.332 adet olurken, yılın Ocak-Şubat döneminde şirketin üretimi yıllık %100,7 artışla 180.676 adet seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Kaluga tesisi aynı zamanda Hollanda merkezli Stellantis’in de Rusya’da bulunan başlıca üretim tesislerinden biri, ancak şirketin Kaluga’daki faaliyetlerini durdurup durdurmadığı bildirilmedi.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Fransız otomobil üreticisi Renault ve ABD merkezli Ford Motor Company de lojistik sıkıntılar nedeniyle Rusya’daki faaliyetlerini askıya almıştı.