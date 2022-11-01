Ford ortak girişimindeki hisselerini satarak Rusya’dan tamamen çekildi

Salı, 01 Kasım 2022 12:18:33 (GMT+3) | İstanbul

ABD’li otomobil üreticisi Ford Motor Company tarafından yapılan açıklamada, şirketin Rusya’da askıya aldığı operasyonlarının satışını tamamladığı duyuruldu. Şirket, %49 hissesini ortak girişimi olan Sollers Ford’a miktarı açıklanmayan sembolik bir ücret karşılığında devredecek ve hisselerini beş yıl içerisinde geri satın alma hakkını saklı tutacak.

Ford’un ardından Alman otomotiv üreticisi Mercedes’in de Rusya piyasasından çekildiği ve bağlı kuruluşlarındaki hisselerini yerel bir yatırımcıya sattığı öğrenildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Ford bu yılın Mart ayının başında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle üretim, parça tedariki, bilişim teknolojileri ve mühendislik desteği dahil olmak üzere Rusya’daki tüm faaliyetlerini askıya aldığını açıklamıştı.