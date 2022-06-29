Avtovaz otomobil üretimini 2023’te artırmayı planlıyor

Çarşamba, 29 Haziran 2022 11:33:39 (GMT+3) | İstanbul

Autostat’a göre, Rus otomobil üreticisi Avtovaz 2021 yılında 430.000 adet olan otomobil üretimini 2023 yılında yaklaşık %16 artışla 500.000 mt adede çıkarmayı bekliyor. Şirket otomobil üretimini önümüzdeki yıllarda 800.000 adede de çıkarabilir.

Şirket bu yıl araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönelik 1 milyar RUB (19,57 milyon $) bütçe ayırmayı planlıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Nisan ayında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dolayı tedarik zincirinin kopmasıyla karşılaşılan parça eksikliği nedeniyle Avtovaz dahil olmak üzere Rus otomobil tesislerinin faaliyetlerinin çoğu askıdaydı.