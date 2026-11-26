Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Çinli çelik üreticisi Anhui Xuanli Steel Group'tan Anhui eyaletinin Tongling kentindeki Yi'an Ekonomik Kalkınma Bölgesi'nde yer alan tesisine tek bantlı sürekli kalın slab döküm makinesi tedarik etmek üzere sipariş aldığını açıkladı. Yıllık yaklaşık 1,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak yeni sürekli döküm makinesinin 2027 yılının sonuna kadar devreye alınması planlanıyor.

Yatırımla yüksek kaliteli kalın levha ürün portföyü genişletilecek

Yeni sürekli döküm makinesi 460 mm'ye kadar kalınlıkta ve 1.600-2.800 mm genişliğinde slab üretebilecek. Böylece Xuanli Steel açık deniz rüzgar enerjisi, basınçlı kaplar, enerji üretimi ve altyapı sektörlerindeki yüksek teknik gerekliliklere yönelik kaliteli kalın levha ürün portföyünü genişletebilecek.

Yatırım ayrıca yüksek kaliteli kalın levhanın uygun maliyetlerle üretilmesini sağlayarak Çinli çelik üreticisinin geleneksel olarak ingot döküm yönteminin hakim olduğu yeni pazar segmentlerine girmesine ve rekabet gücünü artırmasına imkan tanıyacak.

Gelişmiş döküm teknolojisiyle yüksek ürün kalitesi sağlanacak

Yeni sürekli döküm makinesi, yaklaşık 2,1 metre dikey uzunluğa, 44,1 metre metalürjik uzunluğa ve dakikada azami 1,65 metre döküm hızına sahip olacak. SMS Group'un geliştirdiği teknoloji katılaşma sürecinin hassas bir şekilde kontrol edilmesi sayesinde yüksek iç yapısal kaliteye sahip ultra kalın slabların üretilmesini sağlayacak.