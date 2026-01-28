 |  Giriş 
Masteel 2,37 milyon mt kapasiteli slab döküm makinesi için Primetals ile el sıkıştı

Çarşamba, 28 Ocak 2026 10:50:39 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarkçisi Primetals Technologies, Çinli çelik üreticisi Maanshan Iron and Steel Co., Ltd (Masteel) tarafından yüksek kaliteli slab üretimine yönelik yeni bir 2 bantlı sürekli slab döküm makinesi siparişi aldığını açıkladı.

Primetals tarafından yapılan açıklamaya göre yeni 4 No’lu döküm makinesi yıllık 2,37 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak ve Anhui eyaletine bağlı Maanshan kentinde bulunan tesise kurulacak. Şirket anlaşma kapsamının ekipman tedariki, mühendislik hizmetleri, 1. ve 2. seviye otomasyon sistemleri ile devreye alma sürecinde gözetim hizmetlerini içerdiğini, söz konusu birimin 2026 yılının ikinci yarısında devreye alınmasının planlandığını ifade etti.

Primetals Technologies yeni sürekli döküm makinesinin 230 mm ila 250 mm kalınlığında, 950-1.600 mm genişliğinde slab üretimi için tasarlandığını kaydetti. Söz konusu döküm makinesi, Masteel’in düşük ve yüksek karbon içerikli geniş ürün yelpazesinin yanı sıra düşük alaşımlı ve yüksek mukavemetli çelikler ile soğuk haddelenmiş ve sıcak haddelenmiş yassı ürünlerde kullanılacak çeliğin işlenmesine de olanak sağlayacak. Ayrıca makine boru üretiminde kullanılan ve hava koşullarına dayanıklı çelik üretimini de destekleyecek.


