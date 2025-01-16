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HBIS düşük karbon emisyonlu tesisinde slab döküm ünitesini devreye aldı

Perşembe, 16 Ocak 2025 11:30:36 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Çinli çelik üreticisi HBIS XuanHua Iron and Steel Group’un Hebei eyaletinde bulunan Xuanhua düşük karbon emisyonlu tesisinde yeni slab döküm ünitesini devreye aldığını bildirdi.

Yıllık 1,5 milyon mt slab döküm kapasitesine ve kapsamlı bir otomasyon sistemine sahip olan ünite tamamen Primetals tarafından geliştirildi. Planlanandan iki hafta önce devreye alınan döküm ünitesi 250-330 mm kalınlığında ve 900-1.900 mm genişliğinde slab üretebiliyor. Üretilen slab farklı kalitelerde çelik ve paslanmaz çelik üretimi için kullanılacak.

HBIS’in Xuanhua’daki tesisi, dünyanın endüstriyel ölçekte ilk hidrojen bazlı demir ve çelik üretim tesisi olarak kabul ediliyor. Tek bantlı yeni slab döküm ünitesinin yanı sıra, tesiste doğrudan indirgenmiş demir üretilip elektrik ark ocağı bulunuyor. Tesiste üretilen sıfıra yakın karbon emisyonlu çelik, otomotiv gibi talebin fazla olduğu sektörlerin ihtiyacını karşılamak için kullanılacak.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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