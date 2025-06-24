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Çin’in yarı mamul çelik ihracatı Mayıs’ta aylık %75, Ocak-Mayıs döneminde ise %306 arttı

Salı, 24 Haziran 2025 12:01:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Çin gümrük verilerine göre Mayıs ayında ülkenin yarı mamul ihracatı bir önceki aya göre %74,93, geçen yılın aynı ayına göre ise %344,71 artış göstererek toplam 1,3723 milyon mt seviyesinde yer aldı. Çinli kütük ihracatçıları Mart-Nisan başı arasındaki dönemde satışlarını hızlandırdı ve Mayıs sevkiyatlı satışların çoğu bu dönemde yapıldı. Ayrıca Nisan ayının başından bu yana hızlanan ticaret savaşlarının etkisiyle fiyatların daha da düşmesi, Çin’den yapılan yüksek seviyelerdeki kütük ihracatının Haziran ayında da devam etmesine yol açabilir. Öte yandan söz konusu dönemde Çin’in slab ihracatı daha sınırlı bir artış gösterdi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise Çin’in toplam yarı mamul ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %305,8 artarak 4,7165 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 

Öte yandan ithalat tarafında düşüş devam ediyor. Ocak-Mayıs döneminde Çin’in yarı mamul ithalatı yıllık bazda %67,43 düşüşle 361.100 mt oldu. Sadece Mayıs ayında ise Çin, aylık %46,86, yıllık %69,38 düşüşle 30.900 mt yarı mamul ithal etti. 


Etiketler: Slab Kütük Yarı Mamul Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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