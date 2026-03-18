HBIS Tangsteel, Primetals’ın tedarik ettiği yeni slab döküm makinesini devreye aldı

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Çinli çelik üreticisi HBIS Tangsteel’in, Hebei eyaletindeki Tangshan Laoting tesisinde Primetals tarafından sağlanan yeni sürekli slab döküm makinesini başarıyla devreye aldığını açıkladı.

Primetals yeni devreye alınan makinenin HBIS Tangsteel’in Laoting tesisine sağladığı dördüncü sürekli döküm makinesi olduğunu belirtti. İlk iki döküm makinesi 2020 yılında kurulurken, üçüncü ünite 2023 yılında devreye alınmıştı. Tedarikçi son makine ile birlikte HBIS Tangsteel’in tamamı Primetals tarafından sağlanan toplam sekiz slab döküm hattını işletmekte olduğunu ifade etti.

Primetals’a göre yeni döküm makinesinin eklenmesiyle tesisin toplam slab üretim kapasitesi yıllık 9,6 milyon mt seviyesine yükseldi. Yeni sürekli döküm makinesinin yıllık kapasitesi ise 2,4 milyon mt olarak açıklandı.

Primetals, tedarik kapsamının temel mekanik ekipmanlar, Seviye 1 ve Seviye 2 otomasyon sistemleri ile devreye alma hizmetlerini içerdiğini belirtti.

Tesis üreticisi ayrıca, söz konusu döküm makinesinin 200 mm ile 250 mm kalınlık ve 800 mm ile 1.600 mm genişlik aralığında slab üretimi yapacak şekilde tasarlandığını ifade etti. Ünitenin peritektik çelikler, mikroalaşımlı kaliteler ve ultra düşük karbonlu çeliklerden yüksek karbonlu çeliklere kadar geniş bir kalite aralığında üretim yapabildiği belirtildi.