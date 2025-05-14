Primetals Çinli üreticiye slab döküm makinesi tedarik edecek

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Çinli bir üreticiye yeni bir sürekli slab döküm makinesi tedarik edeceğini açıkladı. Yıllık 1,9 milyon mt slab kapasitesine sahip olacak makinenin 2026 yılının ortasında üretime başlaması planlanıyor.

Primetals tedarik kontratı kapsamında önemli ekipmanlar, kapsamlı bir otomasyon sistemi ve uygulama hizmetleri sağlayacak. Üretici yeni ekipmanlar sayesinde rüzgar türbini sektörü gibi yüksek kaliteli kalın levha ihtiyacı olan son kullanıcılara kalınlığı 360 mm’ye kadar çıkan levha tedariki yapabilecek.

Bununla birlikte döküm makinesinde Primetals tarafından geliştirilen teknolojiler sayesinde çelik kalitesi, soğutma kalitesi ve döküm hızı değişikliği gibi farklı üretim parametrelerinin ortaya çıkardığı döküm boşluklarının dinamik bir şekilde telafi edilmesiyle defosuz ve yüksek kaliteli kalın levha üretilebilecek. Öte yandan kurulacak kapsamlı otomasyon sistemiyle döküm koşulları iyileştirilecek ve üretimde esneklik sağlanacak.